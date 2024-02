È stata prorogata all’8 marzo la scadenza per la presentazione delle domande per la realizzazione di progetti personalizzati di “Vita indipendente”, rivolti a persone con disabilità in situazione di gravità in età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei comuni degli Ambiti territoriali sociali della provincia di Macerata.

Tale progettualità è finanziata con le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza assegnate alle Regioni e ha la finalità di consentire alle persone adulte con disabilità grave e con capacità di autodeterminazione di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta, attraverso l’assunzione di assistenti personali che possano supportarli nelle varie esigenze come la cura della persona, l’ambito domestico, lo studio, la formazione e il lavoro, le attività ricreative e sportive e la partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità.

La durata dei progetti è di otto mesi, con decorrenza dal 1 maggio e fino al 31 dicembre. L’Ambito territoriale sociale 16 (comune di San Ginesio, in qualità di ente capofila a livello provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali 14, 15, 17 e 18), ha reso note le modalità per la presentazione delle domande che devono essere trasmesse tramite pec a montiazzurri@pec.it. Le domande possono essere consegnate anche a mano presso la sede dell’Ats 16 in via Trento e Trieste a San Ginesio.