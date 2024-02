Nuova allerta meteo, stavolta però circoscritta solo all’area montana e pedemontana, da parte della Protezione civile della Regione Marche per la giornata di domani.

Il bollettino segnala un livello di criticità giallo sul fronte idrogeologico a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore su tutta la zona Marche 5, ossia quella delle aree interne meridionali della regione: ricadono in quest’area, per il Maceratese, i territori comunali di Bolognola, Caldarola, Camerino, Castelsantangelo, Cessapalombo, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, San Ginesio, Sarnano, Serrapetrona, Serravalle, Ussita, Valfornace e Visso. Torna sotto il livello di guardia, dopo l’allerta per frane e piene dei fiumi diramata per oggi (e che si estinguerà a mezzanotte), tutto il resto della Regione.

Le previsioni per domani segnalano la persistenza di una struttura ciclonica che continuerà a determinare condizioni di tempo instabile, specie nelle giornate di domani e sabato. Le precipitazioni saranno sparse, localmente a carattere di rovescio, in generale attenuazione verso sera e il limite delle nevicate sarà attorno ai 1500-1600 metri di quota. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi.