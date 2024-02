Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo per criticità idrogeologica. Il bollettino è stato emanato oggi dalla Protezione civile regionale. L’allerta è di colore giallo, quindi ordinaria, e vale per tutto il territorio delle Marche per l’intera giornata di domani.

L’allerta riguarda in particolare il pericolo di piene dei fiumi o frane. «Per la giornata di giovedì – spiega la Protezione civile – le precipitazioni saranno deboli e continue, maggiormente persistenti nel settore meridionale della regione. La ventilazione proveniente dai quadranti orientali sarà di brezza tesa o moderata in mare. Il mare di conseguenza sarà mosso o localmente molto mosso».