di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Sta cambiando decisamente aspetto il tratto del fiume Potenza, nel particolare da Sambucheto fino a Villa Potenza. Già solo un primo impatto visivo permette di cogliere le differenze con il fiume che è tornato ad essere ben distinguibile al netto delle centinaia di piante che nel corso dei decenni erano cresciute anche nell’alveo.

Le ruspe continuano a notarsi in azione in questi giorni nell’area della rotatoria al termine del ponte Giovanni Paolo II alle spalle del centro fiere. Opere di sistemazione degli argini. Si tratta di un intervento eseguito dalla Regione con fondi Pnrr per 2,2 milioni contro il dissesto idrogeologico: il progetto è dell’ingegnere Vincenzo Marzialetti, dirigente del settore Genio Civile Marche Sud. Il piano delle opere consiste nella pulizia delle sponde e dell’alveo, nel ricentramento del fiume all’interno dell’alveo, nella sistemazione spondale dei fondi in erosione con la posa in opera di pennelli e di gabbionate.

Le ruspe sono al lavoro da mesi, dopo decenni di attesa per un intervento che mira anche a contenere le ondate di piena i cui effetti si sono visti più volte in questi ultimi decenni lungo la vallata del Potenza. E’ anche vero che parlare di ondata di piena in questi giorni sembra cozzare con una realtà che indica come il fiume sia a livelli che si vedono raramente perfino d’estate: il Potenza è quasi in secca, appunto in periodi nei quali si assisteva spesso a ondate di piena.