Silvano Giangiacomi è il nuovo segretario generale della Federazione dei pensionati della Cisl Marche. Al fianco di Giangiacomi sono stati eletti Maria Rosaria Lucarelli, riconfermata segretaria regionale, e Paolo Santini.

Giangiacomi, eletto a larga maggioranza dal consiglio generale del sindacato dei pensionati della Cisl, riunitosi oggi a Lido di Fermo, subentra a Dino Ottaviani che lascia la guida della Fnp per raggiunti limiti di età. Un passaggio di consegne importante per quella che, con oltre 77.000 iscritti, rappresenta la più grande federazione sindacale della Cisl Marche. «Ringrazio il consiglio generale per avermi dato fiducia – ha dichiarato Giangiacomi – un passo avanti verso il futuro della Fnp Cisl Marche, vogliamo continuare il percorso di crescita e di rappresentanza iniziato negli anni passati, un’occasione per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti di tutti i pensionati iscritti, offrendo nuove prospettive e un rinnovato slancio. Le sfide che ci aspettano sono molteplici, a partire dal confronto con la Regione su sanità e continuità assistenziale territoriale, con un’attenzione alla prevenzione e alla non autosufficienza».

Ha concluso i lavori del consiglio il segretario generale della Fnp nazionale Emilio Didonè, che ha così commentato il cambio della guardia: «La Fnp Cisl nazionale ringrazia per l’impegno Dino Ottaviani che ha guidato con competenza e lealtà la Fnp Cisl Marche e al neoeletto segretario generale Silvano Giangiacomi i nostri auguri più vivi e sinceri per un buon lavoro, nella consapevolezza che lavorando insieme centreremo tutti gli obiettivi». «Congratulazioni a Silvano Giangiacomi e a tutta la nuova segreteria a cui auguriamo buon lavoro. Siamo convinti che continueremo una grande collaborazione sui temi fondamentali come la sanità e il sociale – ha sottolineato Marco Ferracuti, segretario generale della Cisl Marche – ringraziamo Dino Ottaviani, che ha guidato sapientemente la Fnp Cisl Marche e per il lavoro svolto in questi anni di grande militanza nella Cisl».

Silvano Giangiacomi, 68 anni, nasce ad Ancona ma vive con la sua famiglia a Falconara Marittima. Ha dedicato la sua vita sindacale alla difesa e al sostegno dei lavoratori nel settore agricolo e della pesca, emergendo come una figura chiave nel panorama sindacale regionale e nazionale. La sua carriera inizia nel 1977, quando entra nella Cisl come tecnico presso i centri di assistenza agricola della Federcoltivatori, oggi conosciuta come Terra Viva. La sua dedizione e competenza lo portano a ricoprire ruoli sempre più rilevanti, passando da operatore Fisba tra il 1979 e il 1980, a responsabile del servizio Iva e fiscale per la Federcoltivatori Csil di Ancona fino al 1985. Nel corso degli anni ’80 e ’90, Giangiacomi si distingue per il suo impegno nella segreteria provinciale e regionale della Fisba Cisl, culminando nella sua elezione a segretario generale della sezione di Ancona nel 1990. La sua visione e capacità di leadership lo guidano verso incarichi di crescente responsabilità, tra cui il coordinamento regionale della Fai Cisl, risultato della fusione tra Fisba e Fat nel 1997, e successivamente la carica di segretario generale della Fai di Ancona. Il suo impegno non si ferma ai confini regionali: nel 2005 viene eletto segretario Generale della Fai Csil Marche, ruolo che gli permette di affrontare e gestire crisi aziendali di rilevanza nazionale, come la riconversione dell’Ortoverde-Covalm e la crisi dello stabilimento Arena di Castelpalnio. La sua capacità di negoziazione e la sua dedizione alla causa dei lavoratori si riflettono nel successo delle operazioni di salvataggio dei posti di lavoro e nel riassorbimento delle maestranze da parte di nuove realtà produttive. Nel 2011, Giangiacomi amplia il suo raggio d’azione diventando coordinatore nazionale per il settore pesca ed acquacoltura, dove promuove innovazioni nelle tutele dei lavoratori e nella sicurezza dei luoghi di lavoro. La sua esperienza e la sua passione per il settore lo portano, nel 2016, a essere eletto nella segreteria nazionale della Fai Cisl, sotto la guida di Luigi Sbarra, e successivamente nella segreteria della Fnp Cisl Marche nel giugno 2021.