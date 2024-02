È vero, il Giorno della Memoria è alle spalle ormai da un mese. Ma non è mai troppo tardi per celebrarne l’importanza e i valori che porta con sé. E il Comune di Appignano ha scelto di farlo con un doppio appuntamento.

Venerdì alle 21,15 al teatro Gasparrini si terrà “Sarò la tua memoria”, evento condotto da Angelo Ventrone, docente di storia contemporanea dell’Università di Macerata, che vedrà la partecipazione in diretta streaming del giornalista e scrittore Mario Calabresi, di Andra Bucci, sopravvissuta di Auschwitz e cittadina onoraria di Appignano, e della nipote di quest’ultima Joshua Edwards. Il titolo dell’evento si rifà al libro scritto Calabresi, che narra la storia toccante nella quale Joshua Edwards si cala nei panni di sua nonna bambina, quand’era prigioniera in un campo di sterminio. Nel corso dell’incontro si esibiranno inoltre i musicisti Serena Cavalletti (violino) e Marco Monina (chitarra).

«Il valore della memoria cresce quanto più diminuiscono le preziose voci di coloro che hanno vissuto uno dei momenti più bui della storia dell’umanità – dice il sindaco di Appignano Mariano Calamita – l’esperienza dura e cruda voluta e vissuta da Joshua è un esempio coraggioso per poter continuare a tramandare tra i giovani le terribili vicende vissute dalla nonna e da milioni di ebrei durante la Shoah. Ci onora tantissimo avere di nuovo con noi Andra Bucci».

Nel corso dell’incontro ad Appignano sarà Joshua Edwards a raccontare direttamente al pubblico questa toccante esperienza che lo ha visto rinchiuso per una settimana nel garage di casa dove ha patito freddo, fame, fatica e solitudine. E alla fine, anche se solo in parte, ha potuto comprendere quello che hanno passato la nonna Andra, la sorella Tatiana e tutti coloro che sono stati deportati nei campi di concentramento. «La particolare esperienza di un ragazzo speciale come Joshua ci insegna come tramandare la memoria quando non ci saranno più le testimonianze dirette della nonna Andra e dei pochi altri sopravvissuti – afferma l’assessore alla cultura Federica Arcangeli – ricordare è necessario oggi più che mai per rafforzare l’educazione al rispetto ed abbattere gli stereotipi educativi e culturali che alimentano ogni giorno nel mondo discriminazione e violenza. Una testimonianza che assume ancora più valore per i giovani se a farlo è un ragazzo della loro età».

Il secondo evento è in programma domenica 10 marzo alle 17 sempre al Gasparrini: si intitolerà “Il violino di Auschwitz – Viaggio nella memoria attraverso la musica e le pagine dei ricordi”, un concerto di Alessandra Sonia Romano con il violino autentico della Shoah utilizzato nell’orchestra del campo di Auschwitz, e con l’orchestra d’archi Amadeus, diretto da Mirco Barani. Inoltre, per l’occasione, dall’1 al 10 marzo nel foyer del teatro Gasparrini sarà aperta la mostra: “In treno con Teresio – I deportati del Trasporto 81 Bolzano-Flossenburg 5/7 settembre 1944” a cura di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini.