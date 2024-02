Per la stagione teatrale arriva a Treia sabato 2 marzo alle 21,15 una tra le più belle e rappresentate commedie di W. Shakespeare: “Sogno di una notte di mezza estate”, per la regia di Veronica Pace, in un riadattamento in cui amore e natura sono le vere protagoniste. L’associazione “Shakespeare in sneakers”, con la forza del teatro, porta avanti diverse battaglie e tra queste la salvaguardia dell’ambiente.

La regista traspone sul palcoscenico, attraverso i suoi attori, l’idea di una natura maestosa e magnifica. In questo adattamento, seguendo i riti della mezza estate, Veronica Pace sposta gli equilibri del testo originale e rimodella le dinamiche shakespeariane: non solo assistiamo alla commedia dei mille intrecci dove la parola la fa da padrone, ma anche alla sincretica dimostrazione della natura più pura e sfrenata. L’occhio attento della regista si concentra in toto sulla rappresentazione di una natura lussureggiante, lussuriosa, opulenta e spesso capricciosa, come le figure dei signori delle fate ci dimostrano.

Tra risate, pianti, urla e magie, tutte le trame si risolveranno e infine ognuno avrà il suo lieto fine. Nonostante “Sogno” sia la commedia di Shakespeare più famosa, l’adattamento di Veronica Pace sfugge alla facile tentazione di una rivisitazione che ne snaturi l’essenza, ma anche a quella di una rappresentazione troppo letterale. Pur rimanendo estremamente fedele al testo e alla trama originale, questa versione della commedia shakespeariana prende un elemento di sfondo e di contorno e lo fa diventare co-protagonista: la Natura. L’intento è quello di avvolgere lo spettatore in un’atmosfera magica, rarefatta, eterea, ma anche primitiva, carnale e rituale. Info e prenotazioni: mail tonicoservice@gmail.com 3392304624 (ore 15 – 19). Prevendita online www.liveticket.it/tonicoservice