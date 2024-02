Lesioni, resistenza, evasione e falsità materiale: un uomo in carcere, un altro ai domiciliari. Sono due arresti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Macerata negli ultimi giorni a Corridonia.

Il primo riguarda un 53enne, condannato a 2 anni, sette mesi e 18 giorni per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, commessi a Macerata e Corridonia nel 2019 e fino al mese di dicembre 2023. L’uomo era già ai domiciliari, ma avendo superato i due anni di pena cumulativa, il magistrato di sorveglianza ha disposto per lui il carcere. I carabinieri lo hanno quindi accompagnato nella casa circondariale di Fermo.

Il secondo invece riguarda un 44enne romeno, residente in città, condannato a 11 mesi per falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative, reati consumati a Corridonia nel 2007 e a Macerata nel 2008. Per lui la procura generale della Corte d’appello ha disposto i domiciliari e così i carabinieri lo hanno rintracciato e sottoposto alla misura cautelare.