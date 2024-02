Dalle eccellenze a tavola, con la cena evento di giovedì 29 marzo al ristorante Officina, alla presentazione di un libro che racconta la storia vera di un incontro destinato a cambiare molte vite. Filosofarte, la rassegna culturale patrocinata dall’amministrazione comunale, fissa in calendario un nuovo appuntamento, questa volta dedicato al sociale, per venerdì 1 marzo, alle 18.30, al Vecchio Caffè Maretto, in piazza XX Settembre a Civitanova.

Al centro del dibattito il libro “Il nome che diamo ai colori” (Edizione Piemme). Saranno presenti l’autore Ivan Sciapeconi, Barbara Caterbetti, docente di Lettere alla scuola media I.C. Luca della Robbia di Montefano e storica critica d’arte, il sindaco Fabrizo Ciarapica ed il presidente della Commissione cultura del comune di Civitanova Gianluca Crocetti.

Il libro racconta la storia di Ettore, uno dei ragazzi dell’istituto medico psicopedagogico, “Il Giardino”: una struttura come tante nell’Italia della fine degli anni ’60, a metà tra il manicomio e la scuola speciale. Gli ospiti dell’Istituto sono i bambini e i ragazzi che in quel periodo vengono definiti “subnormali” e “irrecuperabili”, tutti accomunati dalla grande povertà. Il Giardino è soprattutto un luogo di violenza, con celle di punizione, letti di contenimento, botte. Al suo interno ognuno cerca di sopravvivere come può. Ettore lo fa attraverso uno sguardo creativo che lo porta a disegnare nella propria mente una realtà diversa. Così, mentre il mondo segue in televisione i primi passi dell’uomo sulla Luna, il ragazzo assiste all’arrivo di un nuovo sorvegliante in apparenza simile a tutti gli altri, ma che nei fatti non ha nulla in comune con nessuna delle persone che Ettore ha conosciuto fin lì. Quel sorvegliante che diventa maestro per dare ai giovani reclusi l’opportunità che non hanno mai chiesto, né pensato di avere. Ingresso libero.