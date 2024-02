Donazione di lenzuola, federe e coperte usa e getta per le ambulanze della Croce verde di Civitanova. Un ingente quantitativo di materiale dedicato all’assistenza all’interno dei mezzi adibiti a 118 della Croce verde è stato donato grazie alla raccolta organizzata dall’International inner wheel club di Civitanova. Lo scorso 12 dicembre nel corso della 22esima “Festa della rosa”, conviviale di beneficenza al ristorante La Serra, è stata lanciata una raccolta di beneficenza finalizzata proprio alla donazione sotto forma di materiale per l’ente di assistenza. La Croce verde ringrazia tutti coloro che con la loro partecipazione ha contribuito alla donazione.