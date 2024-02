Ragazza violentata dopo averle fatto assumere droga. Queste le accuse contestate a due ragazzi di 30 e 29 anni, che sono finiti a processo per violenza sessuale di gruppo e spaccio. Oggi in tribunale a Macerata, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Andrea Belli, è stato sentito come teste dell’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, il padre della vittima, una ragazza oggi 27enne. Il processo è stato rinviato al prossimo 23 settembre, quando sarà sentita la ragazza.

I fatti contestati sarebbero avvenuti nel 2020 a Potenza Picena. Secondo l’accusa, i due avrebbero invitato la ragazza (sono tutti italiani) ad uscire e poi l’avrebbero portata a casa di un parente di uno dei due. Qui, dopo averle fatto assumere hashish e cocaina e approfittando del suo stato confusionale, l’avrebbero violentata. La ragazza è riuscita a raccontare quanto subito dopo mesi e i due sono finiti a processo. Difesi dagli avvocati Massimiliano Cofanelli e Vando Scheggia hanno sempre rigettato le accuse.

*A tutela della vittima non vengono indicati i nomi degli imputati

(redazione CM)