Si rinnova anche per quest’anno il finanziamento del Comune di Civitanova per l’organizzazione del nuovo ciclo di lezioni di ginnastica medica con l’utilizzazione delle tecniche della tradizione cinese, rivolti in maniera gratuita a persone che abbiano superato i 55 anni.

«L’iniziativa si avvale della consulenza del dottor Lucio Sotte, stimato specialista in medicina tradizionale cinese, che da oltre 25 anni collabora con i servizi sociali del Comune per questo progetto dedicato alla salute e alla socializzazione di persone anche anziane – si legge in una nota dell’Ente -. Non cambia il format, saranno due gli incontri settimanali di gruppo tenuti dalla terapista istruttrice Fernanda Biondi, della durata di un’ora ciascuno, nella zona sud e nord della città, precisamente nella palestra Risorgimento e nel centro civico del quartiere di Fontespina. Il primo periodo di frequenza va dal 19 marzo al 31 maggio e il secondo dal 10 settembre al 29 novembre per un totale complessivo di 90 ore».

«L’amministrazione comunale conferma i corsi di ginnastica cinese, un lavoro che ha alle spalle una lunga tradizione nella nostra città – ha dichiarato il vice sindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, annunciando una novità – In considerazione delle tante richieste pervenute in questi anni agli sportelli e dei benefici sulla salute che derivano anche da una buona pratica sportiva amatoriale, stiamo valutando di avviare un altro progetto benessere, che raggiungerà le altre zone della città finora non raggiunte dal servizio, in modo da incentivare e facilitare la frequenza alle lezioni». Nei prossimi giorni saranno illustrate le modalità per l’iscrizione gratuita.