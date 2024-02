Torna il cartellone di primavera del teatro Annibal Caro. Dopo l’anno zero la scorsa stagione l’azienda TdC replica con una serie di appuntamenti pensati per dare lustro allo spazio culturale di Civitanova Alta con un cartellone che spazia su più fronti tra musica, prosa, danza, cinema, incontri e mostre.

L’inaugurazione è affidata ad un nuovo format, “Cinema balordo”, nato da un collettivo di giovani amici amanti della settima arte che porterà le migliori pellicole all’italiana con quattro film per quattro serate. Si incomincerà giovedì 14 marzo con il Sorpasso e poi a cadenza mensile la Notte, Accattone e I Vitelloni. Sabato 16 marzo un altro format, “Annibal Caro d’autore”, dedicato alla musica cantautoriale interpretata da tutti artisti del territorio.

Il primo appuntamento è il Joni’s Songs, un concept show dedicato alla carriera di Joni Mitchell, a cura dell’ensemble Singolarmete che vede protagonista la cantante Valentina Guardabassi. Il ritmo incalza poi subito con il ritorno del grande jazz e con la rassegna Civita jazz festival, che propone tre concerti di grande caratura in collaborazione con la regione Marche, l’sssessorato alla cultura e l’Amat. Sarà un’edizione che avrà la voce al centro e sarà una voce tutta al femminile rappresentata da tre grandi artiste che con la loro versatilità, eleganza e potenza daranno suono a diversi modi di esprimere e interpretare il jazz. Primo live, venerdì 22 marzo, con JJ Thames & Luca Giordano Band, nell’Hurricane Tour.

Sabato 23 marzo c’è in programma un momento significativo per la comunità, con il concerto di Pasqua dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, con direttore il maestro Emanuele Bizzarri, organizzato dall’associazione musicale Pier Alberto Conti. Aprile viene inaugurato venerdì 5 con il live del cantautore civitanovese Giovanni Neve, mentre sabato 13 aprile spazio alla seconda serata del Civita jazz festival con Serena Brancale. Venerdì 19 aprile c’è un imperdibile appuntamento di prosa, con Giorgio Felicetti e il suo Mattei. Petrolio e fango (in collaborazione con Amat).

Il 28 aprile è una domenica dedicata all’anteprima di Civitanova Danza con la Dance date in vicinanza della giornata internazionale della danza (29 aprile), mentre venerdì 3 maggio, per Annibal Caro d’Autore, Bip Gismondi, Sergio Reggioli e Carlo Simonari raccontano in musica Il “mio” Ivan Graziani (in collaborazione con il Palco). Sabato 11 maggio Civita Jazz Festival chiude alla grande, con Vanessa Haynes e il suo omaggio ad Aretha Franklin.

Sabato 18 maggio si ricorda, tra musica e narrazione, il terzo anniversario dalla scomparsa di Franco Battiato, con l’ensemble musicale diretto da Andrea Castagnari in anteprima nazionale: il titolo, L’alba dentro l’imbrunire.

«Questa seconda edizione di Teatro di primavera – le parole della presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – è una produzione in continuità con il lavoro inaugurato lo scorso anno. La nostra proposta primaverile si concentra a Civitanova Alta, nel teatro Annibal Caro, ma quest’anno si allargherà anche ad altri contenitori, riavendo nelle nostre disposizioni il teatro Rossini che ci permette di differenziare le proposte. Al teatro Annibal Caro daremo sempre molto risalto alla valorizzazione dei nostri talenti e con la realizzazione di eventi con artisti del territorio, anche con la messa in scena di spettacoli proposti e gestiti proprio dai nostri concittadini. Segnalo, inoltre, un nuovo trittico di eventi jazz sempre di maggior respiro, con una rinnovata collaborazione con la Regione Marche che ringraziamo per la grande fiducia. Inoltre, abbiamo riconfermato le celebrazioni di importanti Giornate internazionali, come della danza, della musica e della poesia: occasioni che ci permettono di far risaltare la nostra mission, che è la divulgazione della cultura».