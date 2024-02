«L’associazione commercianti centro storico celebra con entusiasmo il ritorno del mercatino francese a Macerata, un progetto che ha richiesto ben sei mesi di impegno e dedizione. Con oltre 40 bancarelle e circa 50 operatori, il cuore della nostra città sarà animato per tre giorni, offrendo opportunità uniche per gli albergatori, i ristoratori e l’intero comparto commerciale». Ad annunciarlo gli esponenti dell’associazione in una nota, l’iniziativa si terrà dal 19 al 21 aprile in piazza della Libertà e piazza Vittorio Veneto (orari venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20).

«Questa iniziativa, già consolidata in 25 città dell’Italia centro-settentrionale, diventa ora parte integrante del panorama maceratese, portando con sé un’atmosfera vivace e una varietà di proposte commerciali – proseguono – . L’associazione commercianti del centro storico si distingue per il suo costante impegno nel mantenere vivo il cuore della città, contribuendo a consolidare Macerata come un luogo dinamico e accogliente.

Un aspetto significativo è il fatto che l’organizzazione di questo evento non comporterà alcun onere per l’amministrazione, anzi, si tradurrà in benefici attraverso gli oneri del suolo pubblico. Questo successo organizzativo è il frutto di una collaborazione efficace tra l’associazione e l’amministrazione cittadina.

Un caloroso ringraziamento va al sindaco Sandro Parcaroli, la cui sensibilità e il fondamentale sostegno hanno contribuito in modo fondamentale al successo di questo progetto, proposto con passione dai commercianti del centro storico, un ringraziamento va all’amministrazione tutta – si legge in conclusione -. Questo evento non solo promuoverà l’attività commerciale, ma arricchirà anche la vivacità e l’identità di Macerata, consolidandola come destinazione di risonanza nazionale per eventi culturali e commerciali. Un trionfo che rafforza il legame tra gli operatori e la nostra amata città».