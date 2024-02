Non pagava l’autostrada accodandosi ad auto col telepass e usando piste riservate al pagamento automatico: questa in sintesi l’accusa per un 26enne romeno, che oggi è stato condannato a 4 mesi al tribunale di Macerata. I fatti sarebbero avvenuti a Civitanova e in altre località dal 18 marzo 2019 al 15 maggio 2019. Secondo l’accusa il 26enne sarebbe transitato per 15 volte lungo l’autostrada senza pagare e accumulando un conto di 904 euro in 2 mesi circa. Secondo il pm Francesca D’Arienzo, che ha chiesto la condanna ad un anno per l’imputato, il giovane, alla guida di una Opel Astra prendeva l’autostrada accodandosi ad altri veicoli col Telepass e per uscire avrebbe detto di aver perso il biglietto. Le richieste di pagamento gli arrivavano a casa e, dice l’accusa, non le avrebbe pagate. Imputato per truffa, oggi il 26enne è stato condannato dal giudice Federico Simonelli. Parte civile al processo si è costituita la Società autostrade per l’Italia.



(Gian. Gin.)