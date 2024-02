L’arcivescovo incontra i fidanzati

“La bellezza del Sempre per sempre”: è questo il titolo dell’incontro diocesano dell’arcivescovo Rocco Pennacchio con le coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, in programma domenica 25 febbraio dalle 15,30 a Corridonia.

Organizzato dall’ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia, l’incontro dell’arcivescovo di Fermo con i fidanzati «è ormai un appuntamento fisso da anni ed ogni volta si dimostra un’occasione bella ed interessante di formazione e di comunione: una speciale tappa per crescere come coppia e come comunità ecclesiale – si legge in una nota -. Il ritrovo è al centro pastorale San Giuseppe dove, dopo un pomeriggio di ascolto ed animazione, si vivrà insieme la messa presieduta dall’arcivescovo alle 18.30. Sarà possibile portate con sé i propri figli. Maggiori informazioni al 380.4573091 o all’indirizzo tania.ferroni@tiscali.it. È gradita l’iscrizione (gratuita): collegandosi al sito www.fermodiocesi.it è possibile cliccare sulla notizia dell’incontro e segnalare la propria partecipazione».