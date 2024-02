Corruzione e turbativa d’asta per la fornitura di servizi di riscaldamento nel Comune di Montecastrilli, assolti in via definitiva dalla Cassazione l’ad e un dirigente della Cpm Gestioni termiche di Recanati e gli altri imputati (alcuni componenti della commissione giudicatrice). Per l’azienda erano imputati l’ad Luca Tramannoni e il dirigente Massimiliano Sanzogni. Gli imputati erano stati assolti con formula piena già dalla Corte d’appello di Perugia: il fatto non sussiste. Ora è arrivata la conferma della Cassazione.

La vicenda aveva tratto origine da una gara di appalto, del 2014, indetta dal comune di Montecastrilli e vinta dalla Cpm. Sulla gara la procura di Terni aveva ipotizzato sia il reato di turbativa d’asta che il reato di corruzione nei confronti di alcuni pubblici ufficiali. In primo grado il tribunale di Terni aveva condannato gli imputati a 3 anni. La sentenza era stata impugnata dai difensori, gli avvocati Franco Coppi, Gabriele Cofanelli, David Brunelli, Daniele Nobili. In appello avevano sostenuto l’assoluta legittimità del bando di gara e soprattutto l’assenza di qualsivoglia forma di corruzione che avesse potuto in qualche modo influenzare la Commissione aggiudicatrice ed alcuni appartenenti al comune di Montecastrilli. La Corte d’appello aveva assolto tutti gli imputati: il fatto non sussiste, accogliendo le tesi della difesa. Questo lo scorso 15 marzo. La Procura di Perugia aveva fatto ricorso in Cassazione e ieri si è svolta l’udienza davanti alla Sesta sezione. Gli avvocati Coppi, Cofanelli, Brunelli e Nobili, hanno contestato fermamente la tesi accusatoria concludendo per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso. Oggi i giudici hanno reso nota la loro decisione: rigettato il ricorso. Soddisfatti i difensori che sottolineano come finalmente a distanza di dieci anni si arrivi ad un epilogo «di segno chiarificatore circa il ruolo avuto dalla Cpm».

