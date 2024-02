«Continuare a lavorare insieme per sostenere le attività commerciali locali e rendere Civitanova sempre più attrattiva». E’ questo il motivo dell’incontro, ieri a Palazzo Sforza, tra il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente locale della Confartigianato Gabriele Lanciotti ed il vice Giuseppe Emiliozzi. Presenti anche il vicesindaco Claudio Morresi ed il nuovo segretario comunale Benedetto Perroni.

«Un incontro cordiale – fa sapere il sindaco – per rinnovare la nostra collaborazione volta a sostenere le piccole imprese quale parte integrante del nostro tessuto economico. La Confartigianato svolge un ruolo fondamentale di rappresentanza di un intero settore, quello dei piccoli imprenditori che rappresentano la nostra identità, tengono vive preziose tradizioni produttive e svolgono attività innovative con professionalità specifiche che vanno tutelate. Insieme continueremo a lavorare per accrescere la presenza di attività in città e rafforzare la vocazione di Civitanova quale città vitale ed attrattiva». Il sindaco Ciarapica, ringraziando Confartigianato per l’azione che svolge e per l’impegno accanto alle imprese, ha confermato la disponibilità a collaborare con l’Associazione in tutti i progetti ed è pronto a dialogare per la realizzazione di iniziative finalizzate a riqualificare la città di Civitanova. «Confartigianato c’è – ha sottolineato il presidente Lanciotti – e continuerà a collaborare con l’amministrazione comunale in ogni iniziativa finalizzata a promuovere e valorizzare territorio e imprese».