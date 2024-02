Ancora un imperdibile appuntamento per la rassegna dedicata ai più piccoli, “A Teatro con mamma e papà”, promossa da Compagnia della Rancia e Comune di Tolentino.

Domenica 25 febbraio è la volta del Teatro Verde di Roma, prestigiosa compagnia che dal 1986 si dedica interamente al teatro ragazzi, con spettacoli originali che si avvalgono di una tecnica mista (attori, burattini, pupazzi, clownerie, giocolerie, ombre, proiezioni…) prediligendo la musica, i colori e la fantasia. Alle 17, sul palco del Teatro Vaccaj va in scena una tra le produzioni di repertorio che più hanno incantato e divertito tanti piccoli spettatori di tutta Italia, con un bellissimo messaggio sull’amicizia e sulle differenze: Scuola di magia.

Nel bosco disegnato da Santuzza Calì c’è una Scuola di magia, immaginata da Andrea Calabretta. Qui si impara a usare incantesimi, a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare le forze della magia nera. Neanche a farlo apposta, è proprio ciò che accade ai nostri due protagonisti, due maghetti alle prime armi, uno verde e uno rosso, un po’ pasticcioni.

Comincerà un’avventura incredibile, tra mostri buffissimi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti. Ma solo con l’aiuto dei bambini e delle bambine sarà possibile riuscire a superare tutti gli ostacoli. Alla fine i nostri due eroi capiranno che nella vita ognuno ha suoi tempi per imparare la magia (o altro) e che, come dice quello: se non hai ancora scoperto il tuo talento non vuol dire che non ne abbia uno.

SCUOLA DI MAGIA

di Andrea Calabretta

Regia Emanuela La Torre

Genere: teatro d’attore – pupazzi

Età consigliata: dai 5 agli 11 anni

Biglietti: Intero 10 euro | Under18/Over65 6 euro

BIGLIETTI IN VENDITA SU: www.vivaticket.it

Nei giorni di rappresentazione, presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 16

Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it (lun-ven dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18)