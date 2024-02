Sarà Anna Maria Anders, ambasciatore di Polonia in Italia, a ricevere il “Premio Donna Lions Cluana”. La cerimonia di conferimento si svolgerà venerdì 23 febbraio nella sala consiliare del Comune di Civitanova.

Anna Maria Anders dal 2019 è ambasciatore di Polonia nella Repubblica Italiana con l’accreditamento nella Repubblica di San Marino. È laureata in filologia romanza all’Università di Bristol, ha conseguito Master in Business Administration (Mmba) all’Università di Boston ed ha lavorato nell’ufficio stampa dell’Unesco a Parigi. È stata presidente della Fondazione Generale Władysław Anders che concede borse di studio agli studenti di origine polacca negli stati post-sovietici. Nel 2014 è stata insignita della Croce d’Oro al Merito della Repubblica di Polonia per le attività svolte a favore dei veterani di guerra polacchi in Gran Bretagna e per la divulgazione della storia e dell’eroismo del 2° Corpo di Armata Polacco. Dal 2015 è membro onorario dell’Associazione degli ufficiali di riserva della Repubblica di Polonia. Ha svolto le funzioni di Segretario di Stato per il dialogo internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica di Polonia. Nel marzo 2016 è stata eletta senatrice.

L’ambasciatore é la figlia del generale Anders, eroe della seconda guerra mondiale, che salvò dai gulag sovietici i polacchi fatti prigionieri durante la guerra del 1939, “soprattutto donne e bambini di diverse nazionalità e religioni, tra cui oltre 4.000 ebrei che altrimenti avrebbero conosciuto un triste destino”. Wladyslaw Anders, generale del Secondo Corpo d’Armata Polacco alla fine del 1943 sbarcò in Italia, come parte della VIII Armata Inglese.

Furono anche loro a sacrificarsi, nel 1944, per la liberazione dal nazifascismo di molte città delle Marche, tra cui Civitanova . Morrovalle, Loreto, Ancona, contribuendo alla libertà e all’indipendenza italiana. Proprio quest’anno ricorre l’80mo anniversario della battaglia di Cassino nella quale un ruolo decisivo ha avuto proprio il padre dell’ambasciatore.

Alla tavola rotonda, sul tema “Ruolo della donna – internazionalità e Pace” che precederà la premiazione, parteciperanno Cristina Gorajski, Console Onorario di Polonia in Ancona, S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, il professor Gerardo Villanacci, presidente del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici. Coordina Giulietta Bascioni Brattini, presidente del Lions Club Civitanova Marche Cluana.