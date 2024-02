di Luca Patrassi

Notizie positive sul fronte delle condizioni di salute dell’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi ricoverato ieri mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Macerata per un malore di origine cardiaca che lo aveva colpito nella sua abitazione. Iommi questa mattina ha risposto positivamente alle sollecitazioni dei medici del reparto diretto dal dottor Diego Gattari: è vigile, collaborativo e i parametri vitali sembrano essere soddisfacenti. Dunque allarme rientrato per l’architetto maceratese arrivato invece in ospedale in condizioni critiche. Una notizia, quella del netto miglioramento delle condizioni dell’assessore Silvano Iommi, 75 anni, salutata con evidente soddisfazione nei diversi ambienti cittadini, da quelli politici a quelli culturali e tecnici, che hanno espresso vicinanza alla famiglia nell’immediatezza dell’accaduto. Professionista di lungo corso, autore di importanti progetti come il restauro del palazzo ex Menichelli, ora di Unimc, Silvano Iommi ha guidato per decenni anche l’Ordine degli Architetti della provincia di Macerata. ha ricoperto a lungo il ruolo di consigliere comunale e per due volte quello di assessore, prima nella giunta a guida Anna Menghi ed ora in quella di Sandro Parcaroli. Va anche sottolineata l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari: dall’intervento del 118 al Pronto Soccorso fino alla Rianimazione. Tutto si è svolto in pochi minuti e con grande professionalità.