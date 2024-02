di Andrea Cesca

Matteo Polizzi e Matteo Viti hanno firmato oggi il primo contratto da professionista con l’A.C. Perugia Calcio fino al 30 giugno 2026.

Il primo attaccante, il secondo difensore, hanno già esordito in prima squadra nel campionato di Serie C nella partita con il Cesena. Polizzi classe 2005 è originario di Macerata ed ha indossato la maglia delle giovanili della Maceratese, il papà Gianmarco è un ex difensore attualmente osservatore del Milan. Il giovane Matteo è stato prelevato dal Grifone nella stagione 20/21 ed ha al proprio attivo quattro presenze in Lega Pro. Nella partita con la Fermana di mercoledì scorso Polizzi è entrato in campo dalla panchina come il pollentino Alessandro Seghetti (già autore di 6 reti in questa stagione) il duo nostrano ha confezionato il gol partita a cinque minuti dalla fine: cross di Seghetti dalla destra e zampata vincente di Seghetti da due passi per la gioia anche di Matteo Siroti che li ha visti crescere.

Anche Matteo Viti è nato nel 2005 ed anche lui è approdato al Perugia nella stagione 2020/2021 compiendo tutta la trafila delle squadre giovanili. Ha esordito nei professionisti nella sfida di Coppa Italia contro il Monterosi. Viti è di Potenza Picena, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con l’Union Picena poi è passato all’Ascoli Calcio, quindi al Perugia. Parla dunque maceratese il Perugia attualmente quarta forza del campionato nel girone B di Serie C allenato attualmente da Alessandro Formisano, ex Primavera, l’allenatore più giovane tra i professionisti essendo nato il 10 novembre 1990.