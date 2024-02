Ci sarà anche In Comune nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Emanuele Pepa. A confermarlo in una nota è la lista stessa, che cinque anni fa corse al fianco di Simone Simonacci.

«Con Emanuele abbiamo condiviso un’esperienza politica di 20 anni, un rapporto basato su amicizia, lealtà, passione e amore per la nostra città – fa sapere il gruppo – conosciamo molto bene il suo modo di fare, sa approcciare i problemi, ha la determinazione giusta per risolverli e le competenze per ricoprire il ruolo di sindaco. Emanuele Pepa è l’uomo del fare, la sua candidatura a sindaco rappresenta una novità assoluta per la città di Recanati. Metterà al servizio della collettività le sue molteplici esperienze maturate nel campo imprenditoriale, sociale, sportivo, amministrativo e politico. La lista civica In Comune è già al lavoro per sostenere la sua candidatura e fare squadra con le altre liste che compongono la coalizione. Stiamo lavorando a programmi seri e realizzabili. Oggi più che mai c’è la necessità di dare risposte con competenza, tempestività, senza false promesse. Tante le cose da fare: viabilità, scuole, centro storico, quartieri, frazioni, giovani, sociale, manutenzione, verde pubblico, sicurezza, turismo, cultura e sport. Ma soprattutto il sindaco, la giunta e l’apparato comunale dovranno ritornare al servizio del cittadino, il primo segnale tangibile di questa volontà sarà la riapertura del palazzo comunale il sabato. Con Emanuele Pepa siamo pronti a dare il nostro contributo al rilancio di Recanati, che negli ultimi 15 anni ha perso servizi importanti e la centralità nel panorama regionale che da sempre l’ha contraddistinta».

Intanto calma apparente nel “campo largo” del centrosinistra. È saltato l’annunciato incontro che doveva tenersi ieri sera tra Pd e Vivere Recanati per capire il gruppo facente capo all’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo avrebbe sostenuto il Bravi-bis o meno. Il summit è stato rinviato a data da destinarsi a seguito del lutto che ha colpito Massimo Corvatta, coordinatore di Vivere Recanati, con la scomparsa della madre Anna. Lutto cui hanno partecipato con messaggi di cordoglio tanto la sua lista quanto i dem recanatesi.

(Ma. Pa.)