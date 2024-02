“La satira dagli anni ’30 agli anni ’60” sarà questo il primo degli incontri organizzati dal partito Vince Civitanova per diffondere la cultura di centrodestra. Torna la rassegna culturale ideata lo scorso anno e che avrà come ospiti di questa edizione Giuseppe Parlato, Carlo Cambi, Evio Hermas Ercoli.

«Siamo anche in contatto con Maurizio Belpietro, giornalista e capo redattore del quotidiano La Verità e della rivista Panorama – fa sapere il direttivo di Vince Civitanova -. Siamo fiduciosi di poterlo avere come nostro ospite in data da definirsi». Un puzzle di voci e visioni che inizierà a prendere forma sabato 2 marzo alle 17,30 nella sala consiliare del comune di con Giuseppe Parlato, presidente della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma che guiderà i presenti in un viaggio nel mondo della satira politica dagli anni 30 agli anni 60. Interverranno Fausto Troiani, Roberta Belletti e Paolo Piccinelli.

Successivamente, ad aprile, sarà la volta del giornalista e opinionista Carlo Cambi che terrà una conferenza dal titolo “La frontiera d’Europa: a giugno la sfida decisiva per il nostro futuro”. Chiude Evio Hermas Ercoli, già dirigente scolastico, docente universitario, collaboratore culturale di varie testate, autore di molteplici pubblicazioni di arte e di storia del costume, ideatore di Popsophia. Terrà una conferenza pubblica sullo sviluppo urbanistico degli anni ’30 a Civitanova. «Quest’anno la scelta è ricaduta su tre filoni – si legge nella nota del direttivo – quello della satira che rappresenta un aspetto importante nella vita come nella politica, quello dell’Europa che di fatto condiziona sempre di più le sorti del nostro paese ed infine un focus sul nostro patrimonio culturale quale l’ex casa del Balilla. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.