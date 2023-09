di Monia Orazi

«Vogliamo dare un futuro a Matelica». A dirlo è Danilo Cimmino, il nuovo segretario cittadino del Pd, che si occuperà di guidare il gruppo dei dem, insieme al direttivo, nella fase che precede le elezioni amministrative della primavera 2024. E’ stato eletto al termine dell’assemblea del partito che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale in vista della scadenza dell’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Baldini. Presenti il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, Massimo Montesi membro dell’assemblea nazionale Pd ed il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Delpriori.

«Da diversi mesi – commenta Cimmino – come gruppo del Partito Democratico abbiamo iniziato ad organizzare un gruppo di lavoro, insieme ai consiglieri comunali di minoranza mettendo a fuoco i temi più importanti per Matelica, per dare vita a un’idea di progetto futuro per la città. Partiremo da questo progetto per poi formare una lista in vista delle elezioni amministrative. Questa maggioranza in 5 anni non ha prodotto quasi nulla, è spaccata su tutto, ad esempio la mensa scolastica ha visto raddoppiare i costi e ci sono voluti tre anni per completare l’asfaltatura di viale Martiri della Libertà. L’obiettivo è di riprendere quel lavoro che si è interrotto 5 anni fa, dall’esperienza di Per Matelica, ma senza rimanere con lo sguardo rivolto all’indietro, con un progetto che si allarghi alle forze politiche del campo del centrosinistra e progressista e a quante interessate. Soprattutto alle tante persone, associazioni, singole personalità, con le quali condividere idee e visione».

Servizi alle famiglie e opportunità di lavoro sono i temi prioritari per Cimmino: «Matelica ormai è sotto quota 10mila abitanti, ha perso appeal a livello locale perché non si trovano risposte alle necessità della popolazione. Vogliamo creare un’opportunità di rinascita e rilancio per Matelica. Siamo insoddisfatti dell’operato dell’attuale amministrazione. Vogliamo una Matelica aperta ai giovani e che dia opportunità a chi sceglie di vivere e lavorare qui. L’attuale amministrazione comunale non ha nessuna idea e visione di futuro per i ragazzi. Sono aumentate le tasse e i servizi sono diminuiti, l’ospedale è fermo a 5 anni fa, non sono stati effettuati dei lavori. È una città che ormai non è più attrattiva, mentre invece il tessuto industriale ha bisogno di servizi, strade e aree verdi. Si devono creare opportunità di lavoro e dare servizi alle famiglie, come ad esempio asili che funzionano e a prezzi accessibili».

La discussione ha poi analizzato la gestione della Regione Marche e l’attività amministrativa della giunta Baldini a Matelica: «Anche il livello regionale – scrive in una nota del circolo Pd – con il primo esperimento in Italia a guida destra destra, dopo 3 anni, mostra tutti i suoi limiti: sanità senza un piano che non sia solo fumo, ricostruzione e riequilibrio aree interne mancante, e così via. Anche sul livello comunale, c’è stata una ampia discussione. Dalla quale è emerso un giudizio estremamente negativo sull’operato della attuale maggioranza, dai temi della ricostruzione dell’edilizia pubblica sostanzialmente come era stata lasciata nel 2019, sulla sanità senza alcuna soluzione non solo non realizzata ma nemmeno proposta, così come nei servizi sociali. Senza alcuna idea di futuro per Matelica, che possa traguardare una visione. Insieme e sullo stesso piano, è stata discussa l’esigenza di indicare una prospettiva, di alcune idee guida, con una visione, in grado di mobilitare le persone, i tanti cittadini e le cittadine, che possano dare un contributo per costruire il progetto per la Matelica degli anni prossimi. Il Pd su questo si impegnerà, con umiltà e consapevole che da soli non si è sufficienti; ricostruire e ricominciare ad ascoltare le persone e farle tornare protagoniste».