Quindicesimo Trofeo Valleverde, temporanee modifiche alla circolazione stradale domenica 18 febbraio. L’ordinanza prevede in via Teresa Noce, 8 marzo e via Adele Bei (tratto compreso tra via Teresa Noce e via 8 Marzo) chiusura al traffico delle strade comunali, nei tratti interessati dal circuito di gara con divieto di transito valido dalle 8:15 alle 13 circa.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti e per tutti i veicoli di immettersi nel percorso. Inoltre è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose, ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada

Infine, il provvedimento stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 alle 14 sulle strade interessate dal circuito di gara.

Cambia la circolazione stradale anche nell’area dell’ex caserma Saram per consentire l’esecuzione dei lavori stradali di urbanizzazione primaria, previsti fino al 26 maggio.

A questo proposito è stata emessa una nuova ordinanza della Polizia locale che stabilisce:

via Caduti del Lavoro: divieto di transito veicolare e pedonale con sbarramento fisico, eccetto mezzi d’opera e veicoli della ditta esecutrice dei lavori e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

via Prezzolini: obbligo di proseguire dritto in entrambe le direzioni di marcia, in prossimità dell’intersezione

via Giorgio Pagnanelli: divieto di sosta con rimozione coatta dove segnalato sugli stalli di sosta del parcheggio e istituzione temporanea di limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità della rotatoria.