Avrà carattere triennale il rinnovo della convenzione tra Amministrazione comunale, Asp “Paolo Ricci” e associazione di volontariato “Omphalos – Autismo & Famiglie” per la gestione dello Sportello Disabilità. Il servizio è promosso dal Comune nell’ambito del progetto “Civitanova città con l’Infanzia”, un programma volto a favorire iniziative e servizi che coinvolgono bambini, adolescenti, oltre che disabili ed anziani e a valorizzare la tutela, il sostegno e lo sviluppo psico-educativo e sociale dei soggetti più deboli, accompagnandoli in un percorso di inserimento sociale. Lo Sportello, attivo dal 2022, è rivolto a famiglie residenti nel territorio del Comune che abbiano necessità di essere orientate rispetto ai vari servizi pubblici e privati del territorio per affrontare le problematiche dello spettro autistico, con possibilità di consulenza psicologica e pedagogica su questioni specifiche e di confronto con altre famiglie.

«Riveste massima importanza dare continuità ai servizi e alle attività che offre lo Sportello Disabilità – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – La convenzione che abbiamo rinnovato permetterà di garantire le stesse opportunità alle famiglie, e di organizzare incontri di sostegno alla genitorialità e laboratori con i bambini. Oltre a sostenere le famiglie già in carico, si potrà accoglierne di nuove, erogando prestazioni di alta specializzazione di tipo psicologico e riabilitativo». L’impegno di spesa a carico del Comune è pari ad 10mila euro annui. «Proseguiamo nel solco delle iniziative concrete per affiancare le famiglie nelle loro necessità – ha dichiarato l’assessore al Welfare Barbara Capponi -. Abbiamo voluto una équipe multidisciplinare che prevedesse anche la parte genitoriale, proprio per farci arrivare dal territorio le esigenze concrete che si vivono nella quotidianità delle molteplici situazioni. Questo ci ha permesso di individuare bisogni specifici e anche implementare progettualità come la musicoterapia direzionando le risorse in modo mirato».

La Giunta ha inoltre rinnovato l’accordo con l’Asp Ricci per la gestione della formazione del personale al fine di organizzare in maniera integrata iniziative di formazione, informazione e orientamento in vari settori di interesse sanitario e sociale, assicurando continuità alle iniziative e alle attività formative di reciproco interesse. Il programma avrà validità triennale e non comporta oneri a carico del Comune.