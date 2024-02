Proseguono gli incontri organizzati dalla scuola di cultura e scrittura poetica “Sibilla Aleramo”. Domani, 17 febbraio, alle 18 “Omaggio a Paolo Volponi” a 100 anni dalla nascita.

Cambia la sede, che sarà la palazzina sud del Lido Cluana anziché la sala Cecchetti della biblioteca comunale Zavatti, dove sono in corso alcuni lavori di manutenzione. Paolo Volponi, poeta, scrittore, intellettuale, un grande marchigiano, che Umberto Piersanti ricorderà con Salvatore Ritrovato, docente di letteratura all’università di Urbino che insieme a Sara Serenelli ha curato le “Poesie Giovanili” di Volponi, edite da Einaudi. Al termine ci sarà un breve laboratorio di scrittura. Si celebrano quest’anno i 100 anni della nascita di Volponi (il 6 febbraio 1924) a Urbino. L’occasione permette di tornare a rileggere l’opera di uno dei maggiori narratori del secondo Novecento italiano. Romanziere, politico, intellettuale, collezionista d’arte, compie il suo esordio nel 1948 nel segno della poesia con la raccolta Il ramarro. Una vocazione primigenia, quella poetica, che lo accompagnerà per tutta la sua vita e la sua opera e che non mancherà di “invadere” anche la scrittura narrativa. Il ritrovamento di alcune carte autografe nel 2017 ha portato alla luce alcuni inediti giovanili che ora possono leggersi grazie al lavoro di Salvatore Ritrovato e Sara Serenelli. Queste primissime prove poetiche animate da una vena “corporale”, cruda e schietta conducono il poeta urbinate alle poesie de Il ramarro e de L’antica moneta. L’evento è aperto a chi si iscrive a tutti gli effetti alla scuola di cultura e scrittura poetica, se di persona direttamente il 17 febbraio. Per informazioni e iscrizioni: 3202530653 oppure lascuoladipoesia@libero.it