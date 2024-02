di Monia Orazi

Castelraimondo piange due figure storiche per la comunità locale. Ieri notte si è spento a 90 anni nella sua abitazione il cordiale ed indimenticato postino Domenico Spurio, mentre ieri si è tenuto l’ultimo saluto allo storico presidente dell’Avis comunale, il cavaliere della Repubblica Angelo Ciarafoni, anche lui deceduto nella sua abitazione all’età di 83 anni.

Domenico Spurio ha svolto per oltre quarant’anni la professione di portalettere, era conosciuto e stimato da tutti, sia per la competenza e la precisione che metteva nel suo lavoro, sia per il carattere cordiale e amichevole con tutti. Lascia le figlie Roberta ed Emanuela note commercianti locali, la moglie Ede, i generi Giuliano e Maurizio, i nipoti Serena, Samantha, Eleonora e Marco. Il funerale oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio espressi alla famiglia Spurio sui social.

Ultimo saluto ieri pomeriggio nella chiesa della Sacra Famiglia per Angelo Ciarafoni, spentosi ad 83 anni nella sua abitazione. Era un volto storico per Castelraimondo, notissimo per il suo impegno ultradecennale in diverse associazioni cittadine, tra cui l’Avis di cui è stato presidente attivissimo sino a pochi anni fa. Persona cordiale e di rara gentilezza, aveva svolto il ruolo di dirigente presso le ex cartiere Miliani, oggi Fedrigoni, dedicandosi anche al volontariato con l’Avis, contribuendo a far crescere notevolmente il numero di soci e dando vita a serate di festa dedicate ai giovani, per sensibilizzarli alla donazione del sangue. Era stato insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla moglie Orsola, ai figli Walter ed Alessandro, agli amati nipoti.