Spaccio di cocaina e marijuana, una condanna e tre assoluzioni. La sentenza ieri del giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata. Lo stupefacente, secondo l’accusa, veniva ceduto sulla costa. Sotto accusa erano in quattro. L’unico ad essere condannato, a 4 anni e sei mesi, è il 53enne foggiano Massimiliano Gaudiano. Assolti la 42enne brasiliana Petruska Nascimento Don Santos, il 41enne Andrea Migliorini, di Ravenna, e il 47enne Christian Fidani, di Asti. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, Gaudiano sarebbe stato al centro di tutti gli episodi contestati al processo. Secondo l’accusa, avrebbe detenuto in casa, insieme a Dos Santos, nel maggio 2018, 15 grammi di cocaina (della purezza del 51,8% da cui si potevano ottenere 52 dosi medie) e 1,29 grammi di marijuana. Gaudiano è accusato inoltre di avere ceduto cocaina a tre clienti. Ad uno di questi avrebbe venduto da luglio 2017 a maggio 2018 almeno 66 grammi di cocaina ad un costo ritenuto non inferiore a 11mila euro. Cessioni di droga che sarebbero avvenute a Civitanova. A Gaudiano, Fidani e Migliorini veniva contestato di aver detenuto marijuana. Nello specifico: Gaudiano, continua l’accusa, avrebbe ceduto a Fidani almeno 3 chili di marijuana affinché la spacciasse insieme a Migliorini. Fatti questi che sarebbero avvenuti a Civitanova e Porto San Giorgio nel maggio 2018. Il pm per Gaudiano, difeso dall’avvocato Simone Santoro, aveva chiesto la condanna a sei anni. Il giudice ha deciso per una pena di 4 anni e sei mesi. Tutti prosciolti gli altri imputati, difesi dagli avvocati Gian Luigi Boschi, Stefano Chiodini, Francesco Iacopini.

(Gian. Gin.)