Aperti i termini per l’accesso ai contributi a favore della famiglia (fondo nazionale politiche sociali annualità 2022) per il sostegno economico a favore di donne con almeno un figlio fiscalmente a carico, non riconosciuto dall’altro genitore e per famiglie con 3 o più figli fiscalmente a carico.

Possono accedere ai benefici, i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità almeno annuale residenti nei comuni dell’ambito sociale 14 (Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati), che al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti sulla base dell’Isee.

La domanda di partecipazione va inviata in forma telematica tramite credenziali Spid, Cie o Cns al link: ambitosociale14.sicare.it/sicare/ben-venuto.php dalle 10 del 13 febbraio alle 23.59 del 13 marzo 2024. Inoltre, l’ambito territoriale sociale 16, in qualità di capofila degli ambiti provinciali, rende noto che le persone con disabilità in situazione di gravità che hanno residenza in un comune della provincia di Macerata, con età compresa tra i 18 e 64 anni, possono presentare domanda per progetti personalizzati di “Vita indipendente” finanziati con le risorse assegnate alle Regioni. La finalità è consentire alle persone adulte con disabilità grave il raggiungimento della vita autonoma ed indipendente, favorendo il diritto di vivere in autonomia. In questo caso la scadenza è lunedì 26 febbraio alle 12.