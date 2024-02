Tenta di aprire la volante della polizia e poi aggredisce i poliziotti: queste in sintesi le accuse per un 26enne di Ferrara, M. Z., che oggi è stato rinviato a giudizio dal gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. I fatti contestati (resistenza, lesioni personali e oltraggio) sono avvenuti a Civitanova il 9 maggio 2023. Gli agenti erano impegnati alla stazione per un intervento quando il 26enne avrebbe tentato di aprire la volante.

Poi ai poliziotti avrebbe detto: «Che c… volete. Stavo scherzando, non mi rompete i c… e continuate a perdere tempo con queste due m… come voi». Inoltre avrebbe spintonato due poliziotti, sferrato un colpo alla testa di uno di loro e un calcio alla gamba al secondo agente. I poliziotti avevano riportato ferite con prognosi di sette giorni.

Oggi il giovane, difeso dall’avvocato Giampaolo Remondi, sostituito durante l’udienza dall’avvocato Giuseppe Caruana, è stato rinviato a giudizio all’8 marzo 2025. Pm Rosanna Buccini.

(Gian. Gin.)