di Andrea Cesca

Il Rimini cala il poker al “Nicola Tubaldi”, per la Recanatese è notte fonda. Contro l’undici romagnolo matura la nona sconfitta nelle ultime dieci partite per i giallorossi, traballa la panchina di Giovanni Pagliari. Una squadra senza anima quella leopardiana, uscita ridimensionata dal calcio mercato di riparazione. Quali siano le ragioni di una simile involuzione è oggettivamente difficile da capire. L’ottavo gol in campionato di Carpani è l’unico dato numerico da salvare, per il resto non c’è nulla da salvare. Il Rimini vince meritatamente per 4 a 1, vendica la sconfitta casalinga nella gara d’andata e fa un passo importante verso la permanenza in Serie C.

La cronaca – Melchiorri figura ancora tra gli indisponibili, come pure Manè, Egharevba e Ferretti (quest’ultimo per squalifica). Il cigno di Treia ha gettato la spugna dopo aver provato nella rifinitura ieri mattina e va in tribuna come era successo a Ferrara, in panchina si rivede Gomez. La Recanatese ha maledettamente bisogno di interrompere il digiuno di vittorie che dura da tre mesi e che ha fatto sprofondare la squadra in terzultima posizione di classifica; i giallorossi sono reduci ha otto sconfitte nelle ultime nove partite. Scendono subito in campo i difensori Allievi e Quacquarelli, ex della gara, protagonisti di uno scambio di mercato appena due settimane fa.

Due le novità nella Recanatese rispetto alla partita con la Spal, nell’undici titolare trovano spazio Shiba ed Ahmetaj. Pagliari vara una difesa nuova di zecca, con tutti giocatori arrivati nella finestra invernale del calcio mercato, ma il copione sul primo tiro dalla bandierina è quello visto troppe volte: al 4’ calcio d’angolo dalla destra del lituano Megelaitis, Geretto prende l’ascensore e di testa fa 0 a 1. Le streghe cominciano ad aleggiare sul “Nicola Tubaldi” ma la Recanatese ha la forza per reagire, al 14’ bella conclusione di Fiorini che non inquadra lo specchio della porta, un minuto dopo i giallorossi agguantano il pari: Sbaffo mette in moto Lipari sulla destra, Pietrangeli buca il rinvio, Carpani controlla e di destro batte Colombi, l’ultimo tocco probabilmente è dell’ex Ancona Tofanari nel tentativo di respingere la palla, 1 a 1. Appena superata la mezzora il Rimini perde per infortunio Gigli, al suo posto entra Gorelli. L’undici romagnolo trova la rete del nuovo vantaggio al 43’: incursione di Tofanari dalla destra, sul cross prolungato da Allievi si avventa Malagrida che prende il tempo a Rizzo e gira in fondo al sacco, 1 a 2. Sul Colle dell’Infinito scende nuovamente il gelo.

I presagi non sono benauguranti ad inizio ripresa. Il Rimini bussa alla porta di Meli un paio di volte con Lamesta, il portiere salva in angolo. Al terzo tentativo al 58’ il Rimini passa nuovamente: Morra riceve palla da Garetto, supera un avversario e calcia con il destro sull’uscita di Meli, 1 a 3. Morra va vicino alla doppietta personale al 63’ che è rimandata solo di qualche minuto: al 72’ palla in verticale di

Lamesta per Morra, il colpo sotto di destro supera Meli e fa 4 a 1. La Recanatese come un pugile suonato non riesce a rialzare la testa, il Rimini passeggia al “Nicola Tubaldi”. Davvero una serataccia per i tifosi di casa. La parata di Colombi su Mazia in pieno recupero non cambia la sostanza delle cose.

Il futuro è nebuloso, con questo spirito la salvezza diventa un miraggio.

Il tabellino

RECANATESE (4-4-2): Meli 5,5; Rizzo 4,5 (16’ st Pelamatti 5), Shiba 4,5 (20’ st Veltri 5), Allievi 5, Raimo 5; Lipari 5, Fiorini 5 (26’ st Prisco ng), Morrone 5 (16’ st Raparo 5), Carpani 5; Sbaffo 5, Ahmetaj 5. A disp.: Mascolo, Elzabar, Gomez, Guidobaldi, Longobardi, Peretti. All. Pagliari Giovanni.

RIMINI (4-3-3): Colombi 6; Tofanari 7, Pietrangeli 7, Gigli 6 (35’ st Gorelli 6,5), Quacquarelli 5,5 (1’ st Semeraro 6); Megelaitis 6,5 (22’ st Sala ng), Langella 6,5, Garetto 7 (31’ st Delcarro ng); Lamesta 7, Morra 7 (31’ st Ubaldi ng), Malagrida 7. A disp.: Colombo, De Lucci; Rosini, Lepri; Leoncini; Iacoponi. All. Troise.

TERNA ARBITRALE: Cristiano Ursini di Pescara (assistenti Montanelli di Lecco e Celestino di Reggio Calabria, quarto ufficiale Amadei di Terni).

Reti: pt. 4’ Geretto (Rim), 15’ Carpani (Rec), 43’ Malagrida (Rim); st. 13’ e 27’ Morra (Rim)

Note: spettatori 453 (di cui 94 ospiti). Calci d’angolo 6 a 8. Ammoniti Allievi, Gigli, Megelaitis, Raparo. Recupero: 10’ (5’+5’).