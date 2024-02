Murales a tema San Valentino in piazza Conchiglia. La street art “non istituzionale” conquista nuovi spazi a Civitanova. Nottetempo è infatti comparso sul muro laterale del ristorante Mescola un curioso e “romantico” murales. Ad essere raffigurato è un Charlie Chaplin stilizzato e sopra una scritta: “Si ha bisogno di potere solo quando si desidera fare qualcosa di malvagio, altrimenti l’amore basta per tutto”. E poco distante un altro “messaggio” amoroso tratto da Simone De Beauvoir: «Ti innamori perché sei giovane, perché stai invecchiando, perché sei vecchio; perché comincia la primavera, perché comincia l’autunno; perché hai troppa energia, perché sei stanco. L’esperienza dell’amore è talmente universale che sembra priva di mistero».

Un piccolo regalo di “strada” da parte di qualche street artist. Civitanova è nota per i suoi murales, specie quelli “istituzionali” attraverso l’intervento del comune e del progetto Vedo a colori che ha abbellito l’area portuale e le facciate delle scuole cittadine e per le opere monumentali di “Anime di strada”, ma è bello vedere come ci sia spazio ancora anche per forme spontanee.

(l. b.)