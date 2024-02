Incendio contatori all’Hotel House. Nella notte i vigili del fuoco di Civitanova sono intervenuti in via Salvo D’Acquisto per un rogo che si è sprigionato dall’area contatori del popoloso condominio multietnico.

La squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto dal distaccamento di Civitanova con due autobotti e ha domato le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento. L’incendio è rimasto contenuto alla zona contatori e non ha coinvolto altre strutture, parti dello stabile o autovetture. Attivati a seguito anche i tecnici della compagnia elettrica per il ripristino dei contatori danneggiati. Resta ancora da capire se sia stato un corto circuito o una manomissione volontaria.