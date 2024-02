Si svolgerà domenica 18 febbraio a partire dalle 14,30 il Carnevale Moglianese. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco e dal Comune di Mogliano, era inizialmente prevista per sabato 10 febbraio ed era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. In programma carri e gruppi allegorici, dolci, spettacolo e premi alle maschere più originali.

Curiose coincidenze : il 18 febbraio di 55 anni fa, nel 1969, il Carnevale a Mogliano fu organizzato, sempre dalla Pro Loco, per la prima volta in assoluto; ed anche lo scorso anno ebbe luogo il 18 febbraio.