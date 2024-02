Tre patenti ritirate, un denunciato per porto ingiustificato di arma da punta e taglio e il rinvenimento e sequestro di circa 6 grammi hashish. E’ il bilancio dei controlli messi in campo nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

Il primo ad incappare nei controlli in merito alla sicurezza stradale è stato un 30enne residente in provincia. I militari del Radiomobile lo hanno fermato nella notte di sabato scorso, lungo la provinciale 77 in contrada Piane di Chienti, mentre era al volante di una Fiat Punto. Sottoposto all’accertamento con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,98 grammi/litro, quasi il doppio rispetto al valore consentito: al 30enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Poco dopo, stessa sorte è toccata ad un 24enne di Corridonia. La velocità e l’andatura incerta di una Skoda che stava percorrendo corso Cairoli ha attirato l’attenzione della pattuglia del Radiomobile che ha proceduto a fermare il veicolo e a sottoporre il conducente ai dovuti controlli. Il giovane è risultato positivo con tasso alcolico pari a 1,57 grammi/litro. Per lui è immediatamente scattato il ritiro del documento di guida e la denuncia.

Sempre nel corso della serata di sabato, un equipaggio del Radiomobile di Macerata è intervenuto a Colbuccaro di Corridonia per un incidente, fortunatamente con solo danni ai mezzi. Durante i rilievi, i militari hanno sottoposto gli automobilisti coinvolti alle opportune verifiche sullo stato psicofisico. Il conducente di una Audi, un giovane operaio di 27 anni residente in provincia, alla prova dell’etilometro ha evidenziato un valore di alcol nel sangue pari a 1,62 grammi/litro, più del triplo rispetto al valore consentito. Anche per lui i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente di guida, per i successivi adempimenti amministrativi della Prefettura, e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nel weekend, controllo straordinario del territorio a Montecassiano. I carabinieri della locale stazione, assieme ad una pattuglia della stazione di Apiro e ad un’unità antidroga del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, hanno effettuato delle verifiche al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. A Sambucheto, il fiuto del cane “One” ha permesso di trovare e sequestrare due frammenti di hashish, del peso complessivo di grammi 6 circa, trovati in un involucro di plastica nascosto all’interno di un cestino per rifiuti. La ricerca, estesa all’area limitrofa al rinvenimento, ha consentito di trovare anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, circostanza che induce gli investigatori a ritenere, quindi, che la sostanza sia stata lì nascosta, pronta per essere spacciata.

Infine, nel corso della notte di domenica a Piediripa i militari di una gazzella hanno proceduto al controllo di un 26enne residente in provincia, sorpreso nell’atto di espletare un proprio bisogno fisiologico lungo la strada, incurante di ogni forma di decenza. Durante il controllo a cui è stato sottoposto il giovane, che è apparso anche in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, dal portaoggetti dell’auto, nel quale erano custoditi i suoi documenti, è saltato fuori anche un coltello a serramanico del genere proibito, che è stato sequestrato. Oltre alla contestazione delle violazioni per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza, per le quali sono previste sanzioni amministrative pari complessivamente a 204 euro, il giovane è stato denunciato per il porto illegale del coltello.