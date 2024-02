Arriva il consueto e atteso appuntamento con il Carnevale della Città di Camerino edizione 2024, organizzato dall’amministrazione comunale insieme alla Proloco Camerino: nel pomeriggio e serata di domani tanti eventi coinvolgeranno la città fino a tardi, tra risate, spettacoli, dolci, divertimento e musica per tutte le età.

Si comincia alle 15 al Sottocorte Village con la Grande Parata di tutti i gruppi mascherati: previsti premi per i più numerosi e per le maschere più belle, il tutto impreziosita dalle esibizioni di ginnastica ritmica della Asd Promosport, con le atlete guidate da Dimka Ratcheva, e dall’intrattenimento bambini a cura del Clan Vettore del gruppo Scout Camerino 1. La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Si prosegue poi con il Carnevale della Città di Camerino dalle 19 in poi nei locali Contram con la cena spettacolo: buon cibo, divertimento e risate assicurate grazie alla partecipazione del super ospite Piero Massimo Macchini, l’attore comico e fantasista marchigiano già noto al grande pubblico. Spazio dedicato anche al gruppo di danza moderna Asd Area 21 che curerà l’intrattenimento. Non finisce qui: la serata infatti proseguirà fino a tardi con la musica della fisarmonica di Matteo.