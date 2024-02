Il Carnevale di Pieve Torina gioca la carta novità. «È una grande sorpresa quella che stiamo preparando per martedì grasso – annuncia il sindaco, Alessandro Gentilucci – Partirà dal percorso kneipp il più grande carro luminoso vivente delle Marche, dove tutti i partecipanti, rigorosamente in maschera, saranno protagonisti. Dalle acque del torrente emergerà la Sibilla, la figura magica per eccellenza di questi luoghi, e si accenderà il carnevale pievetorinese per rafforzare il messaggio di una comunità viva, che non si arrende e che anzi vuol dimostrare come, attraverso idee innovative, si possa rigenerare un territorio».

Non dice di più il sindaco di quel che si presenta come un vero e proprio “secret event” se non l’orario di incontro al percorso: «L’appuntamento al sentiero delle acque è per le 19. Dalle ore 16.30 vi sarà al palazzetto/centro civico una grande festa in maschera per bambini e adulti, con giochi, intrattenimenti, premi, danze, musica dal vivo e la possibilità di mangiare e bere, festa che proseguirà fino a tarda sera. L’invito – conclude Gentilucci – è rivolto a tutti, non solo ai nostri concittadini, per una festa all’insegna della novità e del divertimento».