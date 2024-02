Il Touring Club ha riconfermato in questi giorni anche per il Comune di Montecassiano, il marchio della Bandiera arancione per altri tre anni. La consegna ha avuto luogo oggi con una cerimonia alla Fiera Bit a Milano. A ritirare la nuova Bandiera è stato il sindaco Leonardo Catena.

«Una grande soddisfazione aver ricevuto la bandiera arancione nella splendida cornice della Bit di Milano con migliaia di visitatori – commenta Catena – In questi anni il turismo è cresciuto in modo esponenziale grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, in particolare della consigliera delegata Fiorella Perigini, e delle fantastiche guide turistiche. In più occasione siamo stati alla ribalta nazionale e per un borgo come il nostro non è affatto scontato e motivo di grande orgoglio».

Solo 281 Borghi Arancioni in Italia. La bandiera arancione è infatti un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra italiano, che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Presente alla Bit anche una struttura ricettiva del territorio di Montecassiano: “Villa Quiete”.