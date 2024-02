«Il progetto rappresenta un importante investimento a favore della popolazione giovanile che non solo migliorerà le infrastrutture sportive, ma contribuirà anche a promuovere uno stile di vita più sano e più attivo». Così l’amministrazione comunale di Mogliano ha presentato il progetto di restyling del centro sportivo Bagliano. Lo ha fatto ieri sera al teatro Apollo, in un incontro pubblico. Dopo gli interventi del sindaco Cecilia Cesetti, l’assessore allo sport Adriano Nardi e degli ingegneri Michele Bonfigli e Letizia Acciarresi, sono intervenuti il presidente della Figc Marche Ivo Panichi, Fabio Luna presidente del Coni Regionale, Fabio Romagnoli presidente del Coni provinciale e Guido Andrenelli presidente della Figc provinciale i quali hanno espresso il proprio apprezzamento per il progetto.

«Il fulcro del progetto – spiega l’amministrazione – è la riqualificazione completa del centro sportivo, partendo dal rifacimento del manto erboso che verrà sostituito con un nuovo manto in erba sintetica. Una soluzione che oltre ad offrire un notevole risparmio economico conseguente alla minore manutenzione richiesta, sempre più onerosa per la collettività e per le società sportive, aumenta anche la fruibilità dell’impianto, consentendo attività sportive in condizioni ottimali per promuovere la pratica sportiva in tutte le stagioni. Nel complesso sportivo verrà realizzato anche l’impianto di illuminazione notturna, necessario per le attività serali, che renderà possibile l’organizzazione di eventi sportivi e di allenamenti in orari più flessibili. L’intervento prevederà inoltre la riqualificazione delle aree posteriori al campo da calcio con la creazione di due nuovi campi da calcetto, arricchendo così ulteriormente le opzioni sportive disponibili per la comunità e creando strutture adeguate ad una maggiore fruibilità dell’impianto. Verrà riqualificata la pista di atletica con un fondo di maggiore comfort. Infine una misura fondamentale riguarderà la messa in sicurezza generale dell’impianto, garantendo un ambiente sportivo conforme agli standard di sicurezza più recenti. Per finanziare la realizzazione degli interventi è stato necessario accendere un mutuo con l’Istituto per il credito sportivo che garantirà inoltre un contributo a fondo perduto per il pagamento della quota interessi relativa ad ogni rata di mutuo».