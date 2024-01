Si è tenuta ieri la 32esima edizione del Mare d’Inverno, manifestazione annuale dell’associazione ambientalista Fare Verde per dare un contributo nella pulizia delle spiagge e sensibilizzare le quantità di plastica che si possono riscontrare lungo il litorale italiano. Quest’anno, i volontari di Fare Verde delle province di Macerata e Ancona si sono incontrati a Porto Potenza Picena, luogo della manifestazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Potenza Picena, ha visto anche la partecipazione del vicesindaco con delega all’ambiente Giulio Casciotti. «Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione per questa iniziativa carica di significato, è il segno che il nostro messaggio sta facendo breccia – dichiarano i responsabili provinciali Matilde Pierucci (Fare Verde Macerata) ed Enrico Di Marino (Fare Verde Ancona) – Ringraziamo l’amministrazione e tutte le autorità coinvolte per la concessione del patrocinio. Per fortuna il nostro lavoro è stato favorito dall’ottimo stato della spiaggia, ma serve sempre l’impegno di tutti».