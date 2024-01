“L’Elisir” chiude la stagione lirica

L’elisir d’amore conclude la quinta stagione lirica “Civitanova all’opera”, con una rappresentazione che ha visto l’apprezzamento del pubblico presente al teatro Rossini ieri sera.

Prima de L’elisir d’amore, la stagione lirica ha visto la messa in scena di Rigoletto e dell’ormai tradizionale Concerto di Capodanno al teatro Annibal Caro. A conclusione della serata e della stagione, Alfredo Sorichetti, direttore artistico della rassegna, ha voluto ringraziare il pubblico: «senza di voi non avremmo potuto fare nulla. Siete calorosissimi. Quindi vorrei ringraziare tutto il nostro gruppo artistico e chi ci sostiene: sponsor, Azienda dei teatri e amministrazione comunale. Vorrei concludere con gli ultimi due ringraziamenti. Il primo va ai trenta ragazzi dell’istituto Da Vinci presenti in sala: con loro abbiamo avuto anche un significativo momento a scuola. E l’ultimo saluto va ai ventiquattro bambini e ragazzi che hanno fatto le comparse nel nostro L’elisir d’amore. Un conto è spiegare loro cos’è l’opera, un altro è portarli a viverla sul palco».

Il cast, applaudito in sala, è stato formato da: Paola Antonucci, Reinaldo Droz, Davide Bartolucci, Gianpiero Ruggeri, Jessica Ricci. La regia è di José Medina, mentre la parte musicale è stata affidata al coro Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina e all’orchestra sinfonica Puccini diretta da Alfredo Sorichetti.

(Foto di Luigi Gasparroni)