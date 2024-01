Un varietà dialettale avente per oggetto il maiale. Si chiama Porcellaria l’evento spettacolo di domenica 28, alle 17.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo, promosso dalla Compagnia Valenti.

«Nella parola “Porcellaria” – si legge in una nota – sono racchiusi tutti i significati che si possono annettere a questo titolo: un varietà teatrale con racconti, poesie, canti, stornelli e musica dal vivo sul tema del maiale, o porco che dir si voglia, autentica dispensa alimentare delle nostre comunità agricole, artigianali e terziarie, fin dai tempi più remoti.

Lo spettacolo, recitato quindi in vari dialetti della nostra regione, si concluderà con una cena a tema: innumerevoli gli artisti e gli autori chiamati in causa nella tradizione dialettale del centro Marche e che sarà il battistrada della serata. Da Adriano Marchi a Cristian Latini, da Marco Meo a Mario Maurizi; da Renzo Pesaresi a Costantino Mariani; da Sonia Fabbrizi a Matteo Pasquali; ma non saranno tralasciati neppure autori famosi del passato, come Mario Affede ed Egidio Mariotti. Molte saranno le poesie di autori ignoti, che si perdono nel tempo, da sempre e fin oltre il tempo della letteratura latina».

«Mi incuriosisce ed al tempo stesso mi alletta – dichiara Francesco Facciolli che cura la consulenza artistica dello spettacolo – questa ricerca nella tradizione che la compagnia Valenti porta avanti da tempo, impegnata nella valorizzazione del dialetto e soprattutto della sua civiltà. Un modo di raccontare ameno, spassoso, allegro che nasconde sempre un contenuto verità, di esperienza e di vita vissuta nei tempi passati, ma ancora vividi nelle attuali radici di tutti».

Anche gli artisti dell’Infiorata di Castelraimondo sono stati allertati e realizzeranno un quadro del logo dell’evento.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale di Castelraimondo che ha creduto in questo progetto – dichiara Fabio Macedoni, presidente della Compagnia Valenti – insieme alla Regione Marche che da qualche anno sta dedicando attenzioni e risorse al dialetto, attraverso il finanziamento di un’apposita legge. Vuol dire molto quando le istituzioni non si dimenticano delle radici perché resta uno dei pochi modi per non essere omologati e quindi cancellati dalla storia; la storia piccola si intende, quella che fa sempre comodo alle grandi imprese, però; ci siamo divertiti a pensarlo questo evento, speriamo fortemente che si divertano tutti coloro che decideranno di condividerlo, a cominciare dalle imprese del territorio che ci hanno sostenuto in vari modi».

C’è anche un dress code, un suggerimento, un auspicio, da parte dell’organizzazione: a tutti è gentilmente richiesto di indossare un capo di abbigliamento rosa.

Il costo di questo spettacolo, comprendente la cena, è di 35 euro, ridotto 25 (bambini da 11 a 18 anni).

La rassegna è organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con il comune di Castelraimondo, con sostegno di Regione Marche, Amat e Uilt Marche, col patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e col contributo di Oro della Terra, Infissi Design e Artigianvetro.

Per questo evento altre aziende hanno dato il loro contributo: Castellino Olive e Antipasti, Cantine Belisario, Fattoria Fucili.

Info e Prenotazioni:

338/2595480 Elisabetta Torregiani

335/7681738 Fabio Macedoni