Martedì 30 gennaio, alle 21, al Teatro Lauro Rossi concerto inaugurale della stagione 2024 di Appassionata organizzata dall’omonima associazione con il Comune di Macerata. Sul palco due artisti di fama internazionale: il violinista Ziyu He e la pianista Vanessa Benelli Mosell.

Ziyu He ha iniziato a studiare musica all’età di cinque anni e si è presto affermato come solista. Dopo aver vinto il Concorso Internazionale Mozart e il Concorso Yehudi Menuhin ha debuttato con la Filarmonica di Vienna all’età di 18 anni. Le sue apparizioni orchestrali includono collaborazioni con orchestre di prestigio come l’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo e l’Orchestra Sinfonica di Vienna. Sarà accompagnato al pianoforte da Vanessa Benelli Mosell. Acclamata per la sua passione per i grandi classici e la dedizione alla nuova musica. Il suo innato talento e la carismatica presenza scenica la pongono tra le personalità più interessanti della giovane generazione di pianisti e direttori d’orchestra. Conosciuta per le esecuzioni dei Klavierstücke di Stockhausen, Benelli Mosell ha collaborato con importanti compositori contemporanei, tra cui George Benjamin, Olga Neuwirth e Marco Stroppa. Il suo repertorio spazia dal dramma dell’opera italiana al raffinato mondo di Debussy. In programma musiche di S. Rachmaninov (Vocalise op. 34 n. 14 per violino e pianoforte), J. Brahms (Sonata n. 2 in la maggiore op.100), C. Franck (Sonata in la maggiore per violino e pianoforte) e J. Massenet (Meditation de Thais) . Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio. I biglietti possono essere acquistati alla Biglietteria dei Teatri da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Direttamente nella sede del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo. Prezzi: intero 15 euro, ridotto (over 65 e convenzionati)12 euro, soci Appassionata 10 euro, studenti 5 euro. Soci, convenzionati e studenti Carta Docenti e 18APP solo in biglietteria