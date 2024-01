Ritrovo e partenza in piazzale San Michele dalle 8,30 dove saranno a disposizione cartelli informativi ed esperti sulla raccolta differenziata. Alle 11,30 rientro in piazzale San Michele per una dimostrazione da parte dei responsabili del Cosmari e Legambiente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. «I cittadini sono invitati a partecipare a questa esperienza di volontariato “dando la caccia” ai rifiuti abbandonati per le vie del paese – si legge in una nota del Comune – . Al termine verrà offerta una bibita e uno spuntino. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 4 febbraio».