Chiude fino al termine dei lavori la sala “Cecchetti” della biblioteca comunale Zavatti di Civitanova. Nello spazio al primo piano infatti devono essere eseguiti alcuni lavori già in programma e non più differibili per l’adeguamento alla normativa prevenzione incendi.

L’intervento, precisa l’amministrazione, è strettamente limitato al locale al piano primo dello stabile e pertanto è garantita la regolare apertura al pubblico di tutti i restanti spazi della Biblioteca. A causa dei lavori l’incontro previsto per domani alle 21.15 nella sala Cecchetti e promosso dall’associazione dantesca di Civitanova si terrà presso la sala consiliare del comune. Le letture della Commedia avranno cadenza mensile. Quest’anno saranno a tema alcuni canti del Purgatorio. Venerdì si comincerà con il canto I, il canto di Catone e della libertà. La professoressa Maria Luisa De Luca introdurrà alla comprensione del testo e dialogherà con i presenti sulle tematiche principali.