di Pier Paolo Flammini

Luigi Ghezzi, il trisavolo dell’attore neozelandese e Premio Oscar Russell Crowe, nacque a Fidenza, in provincia di Parma, il 22 giugno del 1829: è questa la notizia che chiude uno strano mese di gennaio, a partire da quel 3 gennaio nel quale “il Gladiatore”, come dal film premiato a Hollywood, attraverso un tweet scrisse che il suo trisavolo era nato ad Ascoli Piceno.

Merito della scoperta è del cittadino lamense Reno Cicconi, il quale in questi giorni si è appassionato alla vicenda, da amante degli studi di genealogia e tra l’altro delle tradizioni locali (presidente dell’associazione culturale “A Randerchitte” nota per le esibizioni con musica folk e dialettale ascolana e responsabile della sezione dei gruppi musicali alla Fiera di Castel di Lama).

L’intuizione di Cicconi è stata quella di seguire le indicazioni arrivate da diversi documenti pubblicati da Cronache Picene, grazie al lavoro di storici e archivisti come Giuseppe Merlini, che indicavano come luogo di nascita dell’antenato di Russell Crowe la città di Parma, non ultima una dichiarazione firmata dal figlio di Ghezzi dopo la morte dello stesso in Nuova Zelanda, in cui si affermava appunto che il padre fosse nato a Parma (proprio ieri l’Archivio di Stato ha pubblicato una dettagliata ricostruzione in merito alle ricerche ascolane, clicca qui).

Le ricerche a Parma, tuttavia, sono risultate infruttuose: «Abbiamo consultato gli indici decennali degli atti di nascita del Comune di Parma e dei comuni cessati e aggregati al Comune di Parma (Cortile San Martino, Golese, Marore, San Donato d’Enza, San Martino Sinzano, San Pancrazio Parmense e Vigatto), con riferimento alla data indicata. Purtroppo, non abbiamo reperito nessun atto relativo al nominativo da lei richiesto» ha risposto a Cicconi il funzionario dell‘Archivio Storico Comunale di Parma, Gian Lorenzo Dataro.

A quel punto arriva l’intuizione di Cicconi: verificare, tra le famiglie residenti nel Parmense, quali fossero le città in cui vi era una incidenza di cognomi Ghezzi e Leggieri, il cognome della mamma di Luigi, Annunziata. Ricercando, come spazio temporale preferito, i dati dal 1770 al 1810, epoca in cui i genitori dovrebbero essere nati.

«E a quel punto tutte le indicazioni portavano a Fidenza – afferma Cicconi -. Oltretutto ho visto che Fidenza nell’Ottocento e fino al 1927 si chiamava Borgo San Donnino, il che rimandava alla vostra ricerca on line in cui si indicava come luogo di nascita di Luigi Ghezzi Borgo Sandino, una evidente contrazione del nome che aveva portato voi di Cronache Picene a ipotizzare una zona della Liguria (clicca qui per leggere il nostro articolo, ndr). A quel punto ho presentato nuova richiesta, passando dal Comune ma arrivando all’Archivio di Stato di Parma, nella sede sussidiaria di via La Spezia dove ci sono gli archivi dei comuni della provincia».

Qui la funzionaria, Chiara Pettenati, che era informata circa le dichiarazioni di Crowe in merito alla sua discendenza parmigiana, ha effettuato la ricerca indicata via mail da Cicconi e ha trovato effettivamente quanto richiesto e intuito dallo stesso, ovvero che Luigi Ghezzi, trisavolo di Russell Crowe, è nato a Fidenza il 22 giugno 1829, come conferma poi la comunicazione ufficiale firmata dalla direttrice Lorenza Bracciotti.

Lei stessa ci conferma il ritrovamento dell’atto di nascita, con una tipica ilarità emiliana: «Io sono un soldato semplice, eseguo le ricerche che vengono richieste. A questo punto ci piacerebbe conoscere Russell Crowe, so che andrà al Festival di Sanremo, qui c’è molto materiale da spostare e magari lui saprà darci una mano».

Ovviamente chi volesse ottenere i documenti ufficiali, non ha che da seguire le procedure abituali previste dall’Archivio di Stato. La vicenda Crowe è definitivamente conclusa. Con una cittadinanza onoraria in più (clicca qui).