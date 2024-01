Consegnate a Recanati 402 scatole sospese di Natale. La Consulta comunale della solidarietà sta terminando la distribuzione delle Scatole sospese che durante il periodo natalizio vengono consegnate alle associazioni aderenti alla Consulta del Volontariato.

Ormai diventate una consuetudine per i Recanatesi che con spirito” Dickensiano “ preparano con amore queste scatole per grandi e piccini.

«Ci hanno chiesto – scrive la Consulta – a chi sono dirette: noi le abbiamo distribuite alle famiglie che vivono un periodo di difficoltà, agl’ospiti della casa di riposo “Ircer Fondazione Assunta”, alle mamme e ai papà che frequentano il Centro aiuto per la famiglia dove tra le necessità quotidiane trovano anche queste scatole per accendere sorrisi e scaldare i cuori.

Questa bellissima iniziativa, voluta fortemente dall’assessora ai servizi sociali Paola Nicolini, è stata accolta fin da subito con grande entusiasmo da parte delle associazioni, che anno dopo anno hanno visto crescere il consenso per questa iniziativa».