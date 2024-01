In centinaia in piazza a Civitanova per la benedizione dei loro amici a quattro zampe. In piazza XX settembre si è svolta la tradizionale festa in onore di Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali. Prima c’è stata la messa, alle 17, nella chiesa di San Pietro.

Poi alle 17,30 si è svolta la benedizione in piazza dove in tanti hanno portato il proprio animale domestico. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune (assessorato al Turismo), in collaborazione con la Pro loco di Civitanova. In piazza è stato allestito un palco e degli stand per consegnare le panette benedette. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi.

(Foto di Luigi Gasparroni)